¡En Hora Buena! 'Checo Pérez' nuevo piloto de Red Bull para el 2021

La escudería Red Bull, segunda en el campeonato de constructores, anunció este viernes el fichaje del mexicano Sergio Pérez -cuarto en el Mundial de Fórmula Uno que concluyó el pasado domingo- para 2021, temporada en la que formará pareja con el holandés Max Verstappen.

'Checo', nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y piloto de F1 desde 2011, logró este año, al anotarse la segunda de las dos carreras disputadas en Sakhir (Baréin), su primera victoria en la categoría reina, en la que cuenta diez podios. El bravo piloto tapatío acabó cuarto, con 125 puntos y a bordo del Racing Point -anterior Force India, escudería con la que completó su séptima temporada; y que el año que viene se denominará Aston Martin- el pasado Mundial sin saber aún si se tendría que tomar un año sabático, pero este viernes ya es oficial que seguirá, como mínimo un año más en la división de honor del automovilismo.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



I´m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C