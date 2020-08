Pase a profundidad: El testimonio del 'Profe' José Rangel

Monterrey.- Una día de diciembre José Rangel vivía uno de los momentos de más incertidumbre en su carrera profesional. Lo acaban de contratar como preparador físico las Cobras de Ciudad Juárez, que dirigía José Luis "Chocolate" Hernández.

Entonces, en ese momento, cuando ya estaba a punto de viajar a Ciudad Juárez, le habló ("El Chocolate") y le dijo: "Sabes qué Pepe... ¡se cayó todo!".

"Fue un golpe muy duro. Había un 99% de posibilidades de que me quedara en el equipo y el 1% de que no", relata.

"Y el 1% se llevó a cabo, se vendió el equipo, cambiaron la directiva, cambiaron todo el proyecto, y me quedé sin trabajo".

Rangel piensa que eso sucedió porque no estaba cumpliendo con Dios por el compromiso que se requería.

"Me acuerdo que yo decía: Es un momento muy difícil para que se hagan estas cosas, y estas cosas me están pasando a mí" reflexiona.

Cinco días después de que se vino abajo el trabajo en Ciudad Juárez, las cosas estaban mucho más complicadas, Rangel y su familia se pusieron en oración. La petición era un trabajo para él.

"Yo decía: "Ya ahorita es muy complicado para agarrar un trabajo", por los tiempos. Era al lado contrario que cuando estaba ya arreglado con Cobras. Ahora era del 99% de que no consiguiera trabajo, y el 1% de que sí encontrara un equipo".

Rangel dice que cuando no confías en las cosas de Dios parece imposible que sucedan ciertas cosas.

"Pero Dios respondió, recibimos una llamada en casa, y cuando contesta mi esposa, dice: "Creo que es un trabajo para ti", expresa. "Le dije: "Cómo va a ser un trabajo para mí, era diciembre 20, el campeonato iba a empezar el 7 de enero, algo así era imposible".

Era Eduardo Rergis: "Pepe, tenemos trabajo", me comentó en el teléfono, "necesito que mañana estés aquí en la Ciudad de México", escuchó.

Era para ir a trabajar con el Potros Marte. No se imaginaba Rangel que ese momento de crisis se estaba transformando en una oportunidad que cambiaría su vida para siempre.

Y es que en el Potros Marte se toparía con Miguel Herrera en su etapa final como jugador. Tiempo después Herrera lo convertiría en su preparador físico y hombre muy importante dentro de su cuerpo técnico.

Con el "Piojo" trabajaría en Atlante, Rayados, la Selección Mexicana, el América, entre otros otros equipos. Cumpliría su sueño de disputar una Copa del Mundo.

Hombre de fe, Rangel no sólo ha sido pieza clave en la preparación física para un sistema de juego basado mucho en la dinámica, sino al aportar sabiduría para resolver distintas situaciones humanas en los equipos de Herrera.

El campeonato de la fe

No sería la única vez que Rangel experimentaría la fe en una forma tan profunda. El profe piensa que Dios estuvo detrás de la milagrosa remontada en el partido de Vuelta de la Final ante Cruz Azul, en el Clausura 2013.

Sobre el final, hubo una jugada de La Máquina que representaba el 3-0 global y habría sepultado al América.

"Creo que esa jugada del ´Chaco´, nosotros la sacamos (con la fe) porque pegó dos veces en el poste, y todavía le pegó en la pierna a Teófilo Gutiérrez", dice Rangel.

Aún así, el milagro parecía muy lejos...

Faltaban apenas unos minutos para que acabara el partido y, desde la banca americanista, Rangel observó una imagen que no sólo no olvidará, sino que representa para él un enorme testimonio: "Me recuerdo que la directiva del Cruz Azul bajó con la playera de Campeón, antes de que pasara todo el milagro. Tuvieron que regresarse a quitársela porque fue cuando le dimos la vuelta", añade.

Enseguida vendría el gol de Aquivaldo Mosquera para acortar, y también el tanto del empate del portero Moisés Muñoz. El América se coronaría en penales.

"Amigos unidos por el futbol"

Rangel se siente agradecido por todo lo recibido, por lo que ahora encabeza un grupo llamado ´Amigos unidos por el futbol´, que cada martes se reúne vía zoom para escuchar los testimonios de fe de distintos personajes del balompié, entre otras actividades de apoyo.

Cada semana el grupo crece más con el objetivo de cambiar la vida personal y profesional de todos aquellos que participan en el mundo del futbol.