El defensivo J.J. Watt deja los Texans de mutuo acuerdo con el equipo

El defensivo estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) J.J. Watt dejó este viernes los Texans de Houston después de que ambas partes llegaran a un acuerdo mutuo tras la solicitar el jugador su salida del equipo.

Watt fue seleccionado por los Texans en el 2011 con el número 11 y se convirtió en el rostro de la franquicia, ganando tres premios al Jugador Defensivo del Año de la NFL desde el 2012 hasta 2015. Watt es uno de los tres jugadores en ganar ese premio tres veces.

A través de un vídeo, que publicó en Twitter, Watt explica que se sentó con la familia McNair, dueños de los Texans, y acordaron que su salida del equipo era lo mejor para todos en estos momentos después de pasar nueve temporadas con el equipo.

Watt, que dijo sentirse "eternamente" agradecido a todo lo que ha recibido durante su estancia en Texas, viene de su segunda temporada de 16 partidos desde el 2015, después que varias lesiones no le permitieron completar las anteriores.

Por su parte, Cal McNair, director ejecutivo de los Texans, dijo que la decisión no había sido fácil, pero era lo mejor para todos y que se trataba de un "hasta pronto" porque Watt seguirá siendo siempre un Texans para toda la vida después de los momentos memorables que ofrecido a los aficionados.

Watt es, con mucho, el cazamariscales más productivo en la historia de los Texans, con 101 capturas en su carrera, lo que le ha permitido también estar entre los 15 mejores de todos los tiempos de la NFL.

Solo ha habido dos jugadores en la historia del equipo con más de 30 capturas en su carrera (Whitney Mercilus con 54 y Mario Williams con 53) desde la primera temporada de la franquicia en el 2002.

Durante la pasada temporada, Watt, de 31 años, dejó en claro que no estaba interesado en jugar para un equipo que atraviesa una etapa de "reconstrucción".

"No creo que sea ningún secreto que no me quedan 10 años en esta liga", declaró Watt en noviembre. "Personalmente, creo que me quedan algunos más grandes en mí. Pero tampoco puedes asegurar nada. No estoy buscando reconstruir. Estoy buscando un campeonato, y eso es lo que quiero hacer".

A Watt le quedaba un año en el contrato que firmó en el 2014. Le debían 17,5 millones de dólares en el 2021, pero su salario no estaba garantizado. Ahora es libre de firmar con otro equipo.

Mientras un jugador estrella de los Texans se va, otro permanece en un punto muerto con el equipo, ya que el mariscal de campo Deshaun Watson ha solicitado un traspaso a pesar de que el equipo de Houston ha reiterado que no tienen intención de cambiarlo.

Desde la dirección del equipo se asegura que nada cambia en la posición con relación a Watson aunque se haya dado la salida de Watt.

Mientras que la perdida de Watt se produce en una temporada baja en la que los Texans contrataron a David Culley, como su nuevo entrenador en jefe, y Nick Caserio, gerente general, para reemplazar a Bill O'Brien, quien ocupó ambos puestos y fue despedido después de que el equipo abrió la temporada regular con marca perdedora de 0-4

Con información de EFE