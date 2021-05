A 'Canelo' todavía le queda gasolina; abrirá 100 gasolineras en México

El boxeador Saúl Álvarez dijo en entrevista con el periodista Graham Besinger su deseo de invertir en México, abriendo entre 90 a 100 estaciones de gas por todo el país.

"Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ´Canelo Energy´. Cuando tu vayas a echar gasolina, que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande"

Además de abrir las gasolineras el pugilista originario de Guadalajara dijo que su apuesta para " ser billonario", está en el sector de bienes raíces.

"Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas".

Confeso también que gracias a sus inversiones, recibe hasta 5 millones de dólares cada trimestre, por lo que asegura que podría retirarse del boxeo si así lo quisiera.

"Yo me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí".

Por otra parte, Saúl Álvarez negó estar interesado en continuar trabajando en la industria del boxeo luego de terminar su carrera como deportista.

"A mí no me gusta ver el boxeo, disfruto hacerlo yo, pero no soy una persona que diga ´voy a ser promotor´ o seguir comentando el boxeo, no me nace hacerlo".

La entrevista fue en su mansión en Guadalajara para el programa "In depth with Graham Bensinger", no obstante, Álvarez decidió mudarse a San Diego, California, una de las principales razones para el cambiar de domicilio fue la inseguridad que atraviesa México.

"Por eso, yo ya no estoy aquí en México, porque es demasiada inseguridad. Y para mí y para mi familia, mucho más. Y el gobierno no se preocupa por eso, se preocupa por otras cosas. Creo que se deben preocupar un poco más por la seguridad de la gente", sentenció.

El próximo 8 de mayo, Canelo Álvarez se enfrentará a Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial del Boxeo, en la búsqueda de unificar los campeonatos en la división de Peso Medio.

Foto: Cortesía