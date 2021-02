¡El campeón vive! Lakers se levanta y derrota a Portland

Luego de perder cuatro juegos seguidos, finalmente Los Ángeles Lakers regresaron a la senda del triunfo este viernes al vencer 102-93 a los Portland Trail Blazers.

Con un LeBron James encendido, los campeones plantaron cara a Damian Lillard y compañía: el "Rey" aportó 28 untos y repartió siete asistencias, además de once rebotes.

También destacó el regreso de Dennis Schroder, que además brilló con Lakers anotando 20 puntos.

20 points and counting in his first game back? pic.twitter.com/TuS5t9zU6c